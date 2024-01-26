Вернувшийся в Россию комик Гудков временно отказался от выступлений

Комик Александр Гудков отказался от выступлений в России до конца лета

Комик Александр Гудков, который недавно вернулся в Россию, временно отказался от выступлений в стране. Об этом пишет Mash в Telegram.

По данным издания, комик отказался выступать в России как минимум до конца лета. Гудков принял такое решение после публикаций о том, что он готов выступать на мероприятиях по готовому сценарию от организаторов.

При этом источник в окружении комика сообщил Mash, что Гудков решил взять перерыв, потому что не хочет появляться на публике и находится «не в ресурсе»

Ранее сообщалось, что Гудков согласился выступать на корпоративах в Москве по готовому сценарию от заказчиков. Утверждалось, что юморист готов проводить мероприятия без привычной импровизации и провокационных шуток, проговаривая со сцены материал, который напишут сами организаторы.

О том, что Гудков вернулся в Россию, стало известно 18 января. Его заметили в аэропорту Шереметьево в Москве.