Комик Гудков отказался от провокационных шуток на московских корпоративах

Комик Гудков будет выступать на корпоративах в Москве по сценарию от заказчиков

Комик Александр Гудков будет выступать на корпоративах в Москве по готовому сценарию от заказчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, юморист готов приехать и отработать мероприятие за 2,2 миллиона рублей без привычной импровизации и провокационных шуток, проговаривая со сцены материал, который напишут сами организаторы. Кроме того, Гудков продолжает работать в паре со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой или телеведущим Константином Анисимовым.

Ранее Гудков был замечен в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого общественники из организации «Молодой десант» попросили признать комика иноагентом, вспоминая его неоднократные критические высказывания о специальной военной операции на Украине.

