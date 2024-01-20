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13:11, 20 января 2024Интернет и СМИ

Комик Гудков отказался от провокационных шуток на московских корпоративах

Комик Гудков будет выступать на корпоративах в Москве по сценарию от заказчиков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Комик Александр Гудков будет выступать на корпоративах в Москве по готовому сценарию от заказчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, юморист готов приехать и отработать мероприятие за 2,2 миллиона рублей без привычной импровизации и провокационных шуток, проговаривая со сцены материал, который напишут сами организаторы. Кроме того, Гудков продолжает работать в паре со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой или телеведущим Константином Анисимовым.

Ранее Гудков был замечен в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого общественники из организации «Молодой десант» попросили признать комика иноагентом, вспоминая его неоднократные критические высказывания о специальной военной операции на Украине.

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      Олеся Мицкевич
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