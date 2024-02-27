Кремль напомнил о правовых последствиях призывов к несогласованным акциям

Песков напомнил о правовых последствиях призывов к несогласованным акциям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о призывах сторонников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) к акциям, напомнил о последствиях таких несогласованных действий. Его слова передает ТАСС.

«Я не видел и не слышал [призывов]. Эти люди [сторонники Навального] широко известны своими провокационными призывами», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента назвал призывы к несогласованным акциям весьма пагубной практикой, подчеркнув, что ответственность за это также несут те, кто реагирует на такие призывы.

Навальный отбывал срок в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале, куда его в конце 2023 года вывезли из ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области. По сообщению ФСИН, осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки 16 февраля и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

В 2021 году Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Летом 2023 года Навального приговорили еще к 19 годам колонии — его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.