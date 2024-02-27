Кремль ответил на вопрос о публичных мероприятиях Путина до послания парламенту

Песков: Путин не планирует публичных мероприятий до послания парламенту

Президент России Владимир Путин до послания Федеральному собранию не планирует никаких публичных мероприятий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Именно идет такая напряженная работа по подготовке, согласованию разных позиций, разных вопросов, которые найдут свое отражение, новых инициатив и так далее», — уточнил Песков.

Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля. В 2023 году он обращался к парламенту 21 февраля. На оглашении послания будут присутствовать участники СВО, сообщал Песков, подчеркнув, что после послания главы государства митинга-концерта не планируется. Предварительно, послание состоится в полдень в Гостином дворе.

В России некоторые кинотеатры покажут послание президента. Комментируя это, Песков отметил, что кинотеатры показывают то, что интересно зрителям.