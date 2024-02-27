Латиноамериканская страна пообещала России мяса и рыбы

Посол да Роша: Бразилия расширит поставки зерновых, мяса и рыбы в Россию

Бразилия расширит номенклатуру поставок зерновых, мяса и рыбы в Россию. Об этом заявила генеральный секретарь МИД, сопредседатель комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша. Ее слова приводит РИА Новости.

Бразилия приветствует поставки дизельного топлива и планы по увеличению импорта природного газа из России. Также

страны договорились развивать взаимодействие в таких областях как экономика, культура, научно-техническая сфера и сфера образования, пообещала посол латиномериканской страны.

По итогам 2023 года товарооборот России и Бразилии вырос до рекордной отметки в 11 миллиардов долларов в денежном выражении. По словам посла Родриго де Лима Баэна Соареса, ключевыми товарами для Бразилии стали удобрения и дизельное топливо. Главными экспортными категориями бразильского экспорта оказались продукты питания, говядина, мясо птицы и кофе, уточнил он.

Аналитики Kpler подсчитали, что в 2023 году суммарные поставки российского дизельного топлива в Бразилию выросли примерно в 60 раз и достиг уровня в 6,1 миллиона тонн. Кроме того, за этот период пятикратно выросли доходы от продажи российского мазута в Бразилию.