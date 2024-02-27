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15:08, 27 февраля 2024Мир

Лавров назвал посиделками саммиты по «формуле мира» Зеленского

Лавров: Европа советует Зеленскому устраивать посиделки вокруг «формулы мира»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Европа советует президенту Украины Владимиру Зеленскому устраивать посиделки вокруг «формулы мира» и делать на них «семейные фотографии». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Владимира Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве», — отметил дипломат.

Лавров также добавил, что странам Запада необходимо «удовлетворить законные требования России», связанные с вопросами безопасности на европейском направлении.

Ранее Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России об урегулировании вооруженного конфликта.

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      Максим Габриелян
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