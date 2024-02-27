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15:39, 27 февраля 2024Мир

Лавров прокомментировал планы Европы о создании ракетной коалиции

Лавров: создание Европой ракетной коалиции станет самоубийственным

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Создание Европой ракетной коалиции по поставке Украине дальнобойного оружия станет самоубийственным шагом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«[Коалиция] будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если все это подтвердится», — отметил дипломат.

Лавров также прокомментировал идею отправки военных стран ЕС и НАТО на Украину. Он призвал европейских лидеров к большей рациональности и разумности.

Ранее Лавров назвал посиделками саммиты по «формуле мира» Зеленского. Он также подчеркнул, что странам Запада необходимо «удовлетворить законные требования России», связанные с вопросами безопасности на европейском направлении.

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