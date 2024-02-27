В Москве присяжные признали виновными четырех бандитов в семи расправах

Присяжные вынесли вердикт 4 членам банды Леснякова за убийства 7 человек

В Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт четырем членам банды Дмитрия Леснякова, известного в криминальном мире как Лес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службу столичной прокуратуры и Следственном комитете России.

Подсудимых Игоря Кузьменко, Валерия Чабанова, Ашота Мосояна, Сергея Селина признали виновными в семи расправах, покушениях, участии в преступном сообществе, бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия. Мосгорсуд назначит им наказание на ближайшем заседании.

Коллегия присяжных установила, что бандиты Леса в период с 2003 по 2009 год участвовали в нападениях на криминальных авторитетов и предпринимателей в различных регионах страны. Кузьменко и его сообщники лишили жизни семерых человек в Московском регионе и Южном федеральном округе. Киллеры даже гримировались для совершения преступления. Они использовали автоматы Калашникова с глушителями. Арсенал хранился в гаражном комплексе в Москве. Расправы маскировались под разбойные нападения либо дорожный конфликт.

Всего на счету банды Леса более 50 особо тяжких преступлений. Вынесено 20 обвинительных приговоров, по которым бандиты получили длительные сроки. Главарь Лес осужден на пожизненное лишение свободы.