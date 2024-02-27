Среда обитания
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10:59, 27 февраля 2024Среда обитания

В российском городе тракторному ковшу нашли новое предназначение

Жителей Челябинска перенесли через реки кипятка в тракторном ковше

Челябинские коммунальщики нашли новое предназначение ковшу трактора и попали на видео. Спецтехника пришла на помощь жителям затопленных улиц города. Роликом делится портал 74.RU.

В ковше фронтального погрузчика челябинцев переносят через реки кипятка, образовавшиеся после прорыва трубы на сетях магнитогорской компании. Авария произошла на северо-западе города в районе улицы Чичерина и Университетской Набережной. Водой затопило проезжую часть и тротуары. Как рассказали в администрации города, на месте работает аварийная бригада, осуществляется откачка воды из колодцев. По словам местных жителей, кипятком перекресток затапливает уже не первый раз.

Ранее в Нижнем Новгород, 16 человек обварили ноги из-за прорыва трубопровода. От ожогов также пострадали дети. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода. Кадрами огромного фонтана кипятка, бьющего из-под земли, поделились в сети жители Иванова. Столбы воды и пара поднимались выше деревьев. В январе в яму, образовавшуюся из-за коммунальной аварии, угодила машина новосибирца. Пытаясь отогнать автомобиль, мужчина обварил ноги в горячей воде.

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      Виктория Клабукова
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