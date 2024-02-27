Макрон назвал опрометчивым обещание передать Украине миллион боеприпасов

Макрон: обещание ЕС передать Украине миллион боеприпасов было опрометчивым

Обещание, данное Европейским союзом (ЕС), о передаче Украине миллиона боеприпасов было опрометчивым, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляцию конференции публикует пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X.

«Надо сказать, что у нас не было этого миллиона боеприпасов. Это, несомненно, было опрометчивым обязательством», — заявил он, добавив, что западные союзники были способны передать только те боеприпасы, которые уже находились на складах.

Ранее французский лидер назвал вероятным отправку войск стран ЕС для участия в боевых действий на Украине. Он также выразил мнение, что России необходимо нанести поражение для обеспечения безопасности стран Европы.