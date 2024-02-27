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17:46, 27 февраля 2024Спорт

Менеджер Махачева назвал минимальное количество боев россиянина в 2024 году

Менеджер Махачева Абдель-Азиз заявил, что тот проведет минимум два боя в 2024-м

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева назвал минимальное количество боев, которое его подопечный проведет в 2024 году. Об этом он высказался на канале The Schmo в YouTube.

По словам менеджера, спортсмен минимум два раза выйдет в октагон. Среди возможных соперников он назвал Чарльза Оливейру, Армана Царукяна и Джастина Гейджи. «Кто-то подерется с Исламом в июне или июле, кто-то другой — в ноябре. Ислам будет драться в любую дату, предложенную UFC», — заявил Абдель-Азиз.

10 января Махачев анонсировал дату и соперника по ближайшему поединку. По словам действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, 8 июня он готов встретиться с Гейджи.

Всего в карьере Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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      Алексей Гусев
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