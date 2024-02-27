Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 27 февраля 2024Мир

МИД России назвал условия для мирного урегулирования конфликта на Украине

Захарова: Запад должен отказаться от украинской «формулы мира»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала условия, на которых возможно мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом она сообщила в комментарии в связи с заявлением G7.

«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Зеленского», — заявила Захарова, подчеркнув неприемлемость мира на украинских условиях.

Представитель МИД также призвала страны Запада прекратить военную поддержку Киева и удовлетворить «законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении».

Захарова также заявила, что США и Великобритания используют другие государства G7 в качестве «полезных идиотов» для проведения антироссийской политики.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Центробанк заявил о сохранении ограничений на снятие валюты

      Раскрыты самые популярные направления для пляжного отдыха в начале весны

      Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

      Заработала инвестиционная карта России

      Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

      Великобритания сообщила об отсутствии планов по размещению войск на Украине

      Пара отправилась в круиз по Карибскому морю на яхте и бесследно исчезла

      В сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер фразой «сделано в Китае»

      Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше