Захарова: Запад должен отказаться от украинской «формулы мира»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала условия, на которых возможно мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом она сообщила в комментарии в связи с заявлением G7.

«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Зеленского», — заявила Захарова, подчеркнув неприемлемость мира на украинских условиях.

Представитель МИД также призвала страны Запада прекратить военную поддержку Киева и удовлетворить «законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении».

Захарова также заявила, что США и Великобритания используют другие государства G7 в качестве «полезных идиотов» для проведения антироссийской политики.