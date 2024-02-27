МИД России назвал условия для мирного урегулирования конфликта на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала условия, на которых возможно мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом она сообщила в комментарии в связи с заявлением G7.
«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Зеленского», — заявила Захарова, подчеркнув неприемлемость мира на украинских условиях.
Представитель МИД также призвала страны Запада прекратить военную поддержку Киева и удовлетворить «законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении».
Захарова также заявила, что США и Великобритания используют другие государства G7 в качестве «полезных идиотов» для проведения антироссийской политики.