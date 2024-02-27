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14:26, 27 февраля 2024Мир

В МИД России назвали «полезными идиотами» ряд стран G7

МИД РФ: G7 использует Германию, Италию, Францию и Японию как «полезных идиотов»
СюжетРоссия и НАТО:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала комментарий в адрес стран «Большой семерки» (G7). Она отметила, что США и Великобритания используют Германию, Италию, Францию и Японию в качестве «полезных идиотов». Соответствующее заявление размещено на сайте МИД.

В МИД РФ сообщили, что G7 превратилась в «некий штаб борьбы Запада с Россией, а также другими самостоятельными государствами, стремящимися к развитию законных связей друг с другом».

«При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России раскритиковал заявление Совета НАТОУкраина и назвал его примером антироссийской пропаганды.

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      Лина Пивоварова
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