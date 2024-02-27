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13:36, 27 февраля 2024Путешествия

Мощный ветер разогнал пассажирские самолеты быстрее скорости звука

Ветер разогнал три пассажирских самолета над Атлантикой быстрее скорости звука

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Три пассажирских самолета разогнались быстрее скорости звука и прибыли в аэропорты раньше благодаря сильному попутному ветру. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Уточняется, что 24 февраля скорость ветра над Атлантикой на высоте 10 километров достигла 426 километров в час. Благодаря мощному воздушному потоку полетная скорость некоторых лайнеров превысила 1,2 тысячи километров в час (при этом обычная крейсерская скорость пассажирских бортов — около 800 километров в час).

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В результате рейс авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший из Вашингтона в Лондон, приземлился в аэропорту назначения на 45 минут раньше. Самолет United Airlines из Нью-Йорка прилетел в Лиссабон на 20 минут быстрее, а лайнер American Airlines, следовавший из Филадельфии в Доху, — на 27 минут.

Ранее два воздушных судна с пассажирами на борту едва не столкнулись в воздухе. Опасное сближение лайнеров произошло из-за ошибочных действий диспетчеров.

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      Мария Борисова
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