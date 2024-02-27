Названы цены на билеты на товарищеский матч сборных России и Сербии

Билеты на матч между сборными России и Сербии будут стоить от 500 до 3000 рублей

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте объявил о старте продаж билетов на товарищеский матч между сборными России и Сербии.

В организации также назвали цены на билеты, они составят от 500 до 3000 рублей. Перед матчем болельщиков ждет шоу-программа, фото– и автограф-сессии, развлекательные зоны для детей и взрослых.

Матч между сборными России и Сербии пройдет 21 марта в Москве. В РФС и Футбольном союзе Сербии подчеркнули, что получили разрешение на проведение встречи от УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.