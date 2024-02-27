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11:29, 27 февраля 2024Забота о себе

Названы вновь популярные тренды прошлых лет в интерьере жилья

Фото: Unsplash

Глянцевые поверхности, популярные несколько десятилетий назад, вновь входят в моду, рассказал дизайнер, архитектор Артем Алексеев. В комментарии для «Ленты.ру» он назвал и другие востребованные в настоящее время тренды прошлых лет в интерьере жилья.

По словам эксперта, глянец не пользовался спросом последние пять-семь лет, так как у него есть существенный минус: он отражает светильники. Однако дизайнеры интерьеров вновь все чаще добавляют его в проекты, правда, теперь лишь в качестве деталей, например, в фасадах кухни или в элементах мебели. Этот тренд актуален в умеренном количестве и при правильном использовании, объяснил Алексеев.

Уже долгое время самым популярным стилем является минимализм, продолжил собеседник «Ленты.ру». Но сейчас он востребован в видоизмененной форме. Если раньше дизайнеры стремились скрыть все ручки на шкафах, особенно кухонных, то сейчас их делают заметными — удобными и красивыми, как это было в прошлом.

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Минимализм всегда подразумевает много света, поэтому дизайн разрабатывался с размещением основного источника света и множеством подсветок, рассказал архитектор.

Сейчас же проявляется тяга к уюту, который создают настольные лампы, торшеры, цветные лампочки. Люди все по-прежнему хотят много света, но уже более атмосферного. Поэтому происходит переход от верхнего большого источника к интерьерным, локальным

Артем Алексеевдизайнер, архитектор

Ранее архитектор Артем Алексеев назвал способы правильно подготовиться к ремонту. Прежде всего он призвал обратить внимание на грамотное планирование, в том числе финансовое.

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      Вера Владзиевская
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