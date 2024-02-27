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13:31, 27 февраля 2024Культура

Николай Расторгуев отреагировал на попадание в санкционный список Австралии

Лидер группы «Любэ» Расторгуев заявил, что ему плевать на санкции Австралии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев отреагировал на свое попадание в санкционный список Австралии. Слова музыканта приводит издание «Абзац».

Расторгуев отметил, что впервые услышал о введенных против него ограничениях, и они его не трогают. «Я [в Австралию] не собирался и не был там никогда. Так что мне наплевать!» — заявил он.

24 февраля 2024 года Австралия ввела санкции против ряда российских граждан, в том числе Расторгуева. До этого артист попал в санкционные списки Евросоюза и Канады.

Ранее директор российского эстрадного певца Филиппа Киркорова рассказал, как артист относится к введенным против него санкциям.

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      Мария Рюрикова
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