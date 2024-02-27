Николай Расторгуев отреагировал на попадание в санкционный список Австралии
Лидер группы «Любэ» Расторгуев заявил, что ему плевать на санкции Австралии
Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев отреагировал на свое попадание в санкционный список Австралии. Слова музыканта приводит издание «Абзац».
Расторгуев отметил, что впервые услышал о введенных против него ограничениях, и они его не трогают. «Я [в Австралию] не собирался и не был там никогда. Так что мне наплевать!» — заявил он.
24 февраля 2024 года Австралия ввела санкции против ряда российских граждан, в том числе Расторгуева. До этого артист попал в санкционные списки Евросоюза и Канады.
Ранее директор российского эстрадного певца Филиппа Киркорова рассказал, как артист относится к введенным против него санкциям.