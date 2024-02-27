Олимпийская чемпионка пожаловалась на питание на спортивной базе в России

Чемпионка ОИ Мельникова оценила питание на спортивной базе фразой «есть нечего»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала об условиях проживания на базе «Озеро Круглое».

Мельникова пожаловалась на питание во время сборов и оценила его фразами «есть нечего» и «приходится выживать на овощах». По словам спортсменки, во время пандемии сильно упало качество и разнообразие питания. «Грустно, печально, верните былое», — добавила она.

Ранее чемпионка ОИ сравнила зарплаты в спортивной гимнастике и футболе. Мельникова заявила, что ей обидно зарабатывать меньше футболистов.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.