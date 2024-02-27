Овечкин выругался на судью в матче НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин выругался на помешавшего ему судью в матче НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выругался на судью в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в концовке первого периода, когда линейный судья помешал капитану столичного клуба принять шайбу в большинстве. «Убирайся отсюда», — нецензурно крикнул ему Овечкин.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Вашингтона». Овечкин не отметился результативными действиями. Кроме того, он не нанес ни одного броска в створ.

21 февраля 38-летний Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе россиянина 838 заброшенных шайб, канадец отличился 894 раза.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон».