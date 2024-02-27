Временное ограничение экспорта бензина в России объяснили

Аналитик Юшков: в России временно ограничили экспорт бензина для контроля цены

Правительство России временно ограничило экспорт бензина из страны, чтобы избежать условий для роста цен на топливо, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил введенные властями меры.

Ограничения нужны во избежание роста цен на бензин

Это попытка предотвратить возникновение дефицита, а не погасить, как это было в предыдущий раз осенью Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По словам аналитика, Россия производит ограниченное количество бензина, поэтому на экспорт идет лишь около десяти процентов в год. Остальные объемы распределяются на внутреннем рынке.

«Сейчас же у нас, например, не работает в полную мощность в нормальном режиме Нижегородский нефтеперерабатывающий завод. Получается, что мы сейчас уже в среднем производим ровно столько, сколько потребляем. Сейчас, может быть, это не очень чувствуется, потому что еще не начался автомобильный сезон, но со второй половины апреля — начала мая, как правило, стартует, и это значит, что существенно повысится спрос как на дизель, так и на бензин. Правительство ожидает, что при нынешнем балансе, если хоть что-то будет отправляться на экспорт, это будет провоцировать рост цены в плане бензина», — сказал он.

Экономика не пострадает от приостановки экспорта бензина

Если объемы производства не упадут, тогда правительство сможет отменить ограничения раньше срока, считает Юшков. Также он отметил, что такие меры не скажутся на доходах России.

«В целом мы бензина экспортировали очень мало. Гораздо полезнее для российской экономики, чтобы у нас не было скачка цен на внутреннем рынке. Потому что относительно дешевое топливо позволяет снизить себестоимость продукции, оставаться российской экономике конкурентоспособной. Плюс даже вплоть до того, что население меньше будет тратить на топливо, больше останется денег на какие-то другие продукты и прочее, какие-то товары можно будет покупать», — заключил он.

Правительство России планирует ввести временный запрет экспорта бензина на полгода с 1 марта. Об этом сообщил представитель вице-премьера России Александра Новака, передает ТАСС.

27 февраля об ограничениях писал РБК со ссылкой на источник. Также сообщалось о решении увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16 процентов. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, пишет издание.