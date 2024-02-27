Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:32, 27 февраля 2024Экономика

Временное ограничение экспорта бензина в России объяснили

Аналитик Юшков: в России временно ограничили экспорт бензина для контроля цены

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство России временно ограничило экспорт бензина из страны, чтобы избежать условий для роста цен на топливо, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил введенные властями меры.

Ограничения нужны во избежание роста цен на бензин

Это попытка предотвратить возникновение дефицита, а не погасить, как это было в предыдущий раз осенью

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По словам аналитика, Россия производит ограниченное количество бензина, поэтому на экспорт идет лишь около десяти процентов в год. Остальные объемы распределяются на внутреннем рынке.

«Сейчас же у нас, например, не работает в полную мощность в нормальном режиме Нижегородский нефтеперерабатывающий завод. Получается, что мы сейчас уже в среднем производим ровно столько, сколько потребляем. Сейчас, может быть, это не очень чувствуется, потому что еще не начался автомобильный сезон, но со второй половины апреля — начала мая, как правило, стартует, и это значит, что существенно повысится спрос как на дизель, так и на бензин. Правительство ожидает, что при нынешнем балансе, если хоть что-то будет отправляться на экспорт, это будет провоцировать рост цены в плане бензина», — сказал он.

Экономика не пострадает от приостановки экспорта бензина

Если объемы производства не упадут, тогда правительство сможет отменить ограничения раньше срока, считает Юшков. Также он отметил, что такие меры не скажутся на доходах России.

«В целом мы бензина экспортировали очень мало. Гораздо полезнее для российской экономики, чтобы у нас не было скачка цен на внутреннем рынке. Потому что относительно дешевое топливо позволяет снизить себестоимость продукции, оставаться российской экономике конкурентоспособной. Плюс даже вплоть до того, что население меньше будет тратить на топливо, больше останется денег на какие-то другие продукты и прочее, какие-то товары можно будет покупать», — заключил он.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

Правительство России планирует ввести временный запрет экспорта бензина на полгода с 1 марта. Об этом сообщил представитель вице-премьера России Александра Новака, передает ТАСС.

27 февраля об ограничениях писал РБК со ссылкой на источник. Также сообщалось о решении увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16 процентов. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, пишет издание.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      Джулия Фокс в микробюстгальтере вышла на сцену перед публикой

      На Украине сотрудники военкомата подрались с парой из Одессы и попали на видео

      Созданы человеческие мини-сердца

      В Германии заявили о раздражении Шольца из-за дисбаланса в помощи Украине

      Французский депутат опротестовал возможную отправку западных войск на Украину

      В ДНР сообщили об уничтожении вооружения ВСУ под Авдеевкой

      Украина атаковала российский регион

      Австралийский миллиардер направит миллионы долларов на помощь Украине

      Мужчина выиграл лотерею и едва не потерял билет на миллионы рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше