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17:00, 27 февраля 2024Мир

Польша не исключила расширения эмбарго на сельскохозяйственную продукцию Украины

Премьер Туск: Польша не исключает расширения эмбарго на сельхозпродукцию Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не исключает расширения эмбарго на сельскохозяйственную продукцию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что нужно будет расширение эмбарго на другие продукты, если Европейский союз не найдет более эффективных способов по защите европейского и польского рынков», — отметил он.

Премьер объяснил, что Варшава вынуждена будет ужесточить эмбарго на сельхозпродукцию в случае, если не будет видеть других методов по защите своего рынка.

23 декабря министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил о необходимости сохранить блокаду на импорт зерна из Украины. Он уточнил, что снятие эмбарго чревато нарушением баланса на польском рынке сельскохозяйственной продукции.

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      Лина Пивоварова
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