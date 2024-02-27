Посол России указал на рост агрессивной милитаристской риторики в Германии

Посол Нечаев: Россия озабочена агрессивной милитаристской риторикой в Германии

Россия озабочена все более агрессивной милитаристской риторикой в Германии. На рост такой риторики, которая звучит на высоком политическом уровне в ФРГ, указал российский посол Сергей Нечаев, сообщает РИА Новости.

«Имею в виду публичные призывы готовить бундесвер и германское общество к войне с Россией, перенести военные действия на территорию нашей страны, наносить удары по российским министерствам, объектам инфраструктуры», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что российская сторона воспринимает принятый бундестагом проект резолюции немецких правящих партий о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу как очередное свидетельство вовлеченности Германии в украинский конфликт.

Ранее бундестаг поддержал резолюцию правящих партий ФРГ, призывающую поставить Украине дальнобойное оружие. Согласно документу, долгосрочная военная поддержка Украины включает в себя поставку дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов, однако крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок Киеву ракет Taurus. Политик предупредил, что поставка этих ракет на Украину может втянуть Германию в российско-украинский конфликт, и добавил, что это окончательное решение.