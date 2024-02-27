Роднина призвала федеральные телеканалы отказаться от показа Олимпиады-2024

Ирина Роднина призвала федеральные телеканалы не показывать Олимпиаду-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина призвала российские федеральные телеканалы отказаться от показа летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит Sport24.

Роднина считает, что в трансляции соревнований нет смысла. «За кем там следить? Тем, кому надо, посмотрят трансляцию в интернете или еще где-то. Не хотелось бы, чтобы транслировали в вечернее время какую-нибудь недружественную сборную», — отметила она.

В декабре Роднина оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к Играм-2024. Она назвала условия нереальными и посчитала, что на соревнования поедут лишь атлеты, которые не будут претендовать на медали.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.