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18:18, 27 февраля 2024Забота о себе

Россиянам назвали способ предотвратить тромбоз

Кардиолог Видяскин посоветовал делать упражнения, чтобы уменьшить риск тромбоза

Фото: Sergey Petrov /news.ru / Globallookpress.com

Во время длительных перелетов многократно возрастает риск тромбоза, предупредил кардиолог Игорь Видяскин. Способ уменьшить риск возникновения этого опасного для жизни состояния он назвал россиянам в беседе с News.ru.

Видяскин считает, что наиболее простой и эффективный метод предотвратить образование тромбов во время долгого перелета — каждый час вставать со своего места и прогуливаться по салону самолета. Также полезно делать упражнения на сгибание и разгибание коленей и голеностопа, считает врач. Кроме того, он посоветовал надеть на время перелета компрессионные чулки.

Видяскин указал, что в самолете нужно сидеть прямо, не скрещивать и не подгибать под себя ноги, чтобы не затруднять кровоснабжение. Кроме того, по словам врача, нужно пить больше жидкости и не употреблять спиртное во время перелета. Врач отметил, что от алкоголя лучше отказаться за несколько часов до полета.

Кардиолог подчеркнул, что людям со специфическими заболеваниями, которые больше подвержены тромбозам, следует посетить врача, прежде чем совершать длительные перелеты.

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Ранее врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова рассказала, что питание может защитить от тромбоза. По ее словам, продукты с витаминами С и К помогают разжижать кровь.

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      Екатерина Улитина
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