МО: артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ были выявлены в районе населенного пункта Вербовое. Противник был уничтожен расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

26 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно». Пентагон отказался комментировать новость.