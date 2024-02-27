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06:38, 27 февраля 2024Россия

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

МО: артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ были выявлены в районе населенного пункта Вербовое. Противник был уничтожен расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

26 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации впервые уничтожили Abrams, переданный Украине из США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой российских военных, которые «демилитаризируют Украину и делают это ежедневно». Пентагон отказался комментировать новость.

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      Марина Совина
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