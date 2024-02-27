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17:09, 27 февраля 2024Россия

Российские военные сбили три украинских дрона в небе над Белгородской областью

МО России: в небе над Белгородской областью система ПВО сбила три дрона ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны (МО) России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские военные пресекли атаку, которую в МО описали как террористическую. Отмечается, что попытка атаки была совершена около 16:30.

Ранее сегодня стало известно, что силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

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      Марк Леонов
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