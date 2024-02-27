Российские военные сбили три украинских дрона в небе над Белгородской областью

МО России: в небе над Белгородской областью система ПВО сбила три дрона ВСУ

В небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны (МО) России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские военные пресекли атаку, которую в МО описали как террористическую. Отмечается, что попытка атаки была совершена около 16:30.

Ранее сегодня стало известно, что силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».