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14:59, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

В России высказались о причинах глобального сбоя в работе Telegram

Депутат Горелкин: время ликвидации сбоя в работе Telegram важнее его причин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Лентой.ру» высказался о причинах сбоя в работе Telegram, WhatsApp и других сервисов.

По словам депутата, такие инциденты были и будут происходить по самым разным причинам: от человеческого фактора до хакерской атаки. Гораздо важнее, сколько времени занимает ликвидация сбоя, так как от этого зависит масштаб ущерба для российской экономики, полагает он.

Непростое время выдвигает серьезные требования к кибербезопасникам: они должны уметь работать слаженно и справляться с инцидентами максимально быстро

Антон Горелкин депутат Госдумы

«Очень занятно было наблюдать, как некоторые Telegram-каналы начали обвинять во всем государство», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Во вторник, 27 февраля, пользователи Telegram из России массово столкнулись с неполадками в работе мессенджера. Большая часть жалоб поступила из Москвы и Московской области. Вскоре стало известно, что глобальный сбой в работе мессенджера произошел по всему миру. Он затронул пользователей из США и многих европейских стран.

Вместе с тем пользователи из России жаловались на неполадки в работе многих других площадок. В частности, с перебоями работал мессенджер WhatsApp, поисковая система Google, видеохостинг YouTube, интернет-магазин Ozon, онлайн-магазин игр Steam, платформа Discord, а также некоторые банковские приложения и социальные сети.

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