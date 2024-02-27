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08:17, 27 февраля 2024Силовые структуры

Суд взыскал сотни тысяч рублей с клуба «Мутабор»

Суд взыскал более 580 тысяч рублей с ночного клуба «Мутабор» за долги по музыке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы взыскал с ночного клуба «Мутабор», известного благодаря «голой вечеринке» телеведущей Анастасии Ивлеевой, более 580 тысяч рублей за долги по музыкальным композициям, которые использовались на мероприятиях заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Суд постановил взыскать с владельца клуба ООО «Арт центр» 325 470 рублей задолженности, 161 669 рублей 46 копеек пени, пени на сумму 325 470 рублей, исходя из расчета 0,3 процента за каждый день просрочки с 18 августа 2023 года, 94 800 рублей штрафа и еще 14 639 рублей на возмещение расходов по госпошлине.

Решение суда о взыскании сотен тысяч рублей подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.

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Согласно материалам дела, между Российским авторским обществом (РАО) и «Арт центром» в 2021 году был заключен договор на использование произведений из репертуара РАО в «Мутаборе». Однако ответчик не оплатил гонорары за музыкальные треки, которые звучали во время мероприятий, проводившихся в период с 2022 по 2023 годы.

Об иске РАО к владельцу ночного клуба «Мутабор» сообщалось в начале января.

10 января Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Вечеринка Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, вызвали волну общественного возмущения, его прокомментировали в Кремле и в МИД.

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      Марина Совина
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