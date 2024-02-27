В Конгрессе США заявили о намерении предотвратить шатдаун

Спикер Палаты представителей Джонсон: мы работаем над предотвращением шатдауна

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о намерении предотвратить шатдаун правительства, который может наступить уже 1 марта, его цитирует РИА Новости.

«Мы намерены предотвратить шатдаун, мы над этим работаем», — сообщил он перед встречей с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы содействовать компромиссу для принятия законопроектов по государственным ассигнованиям во избежание шатдауна правительства.

26 февраля Конгресс США не смог договориться о предотвращении шатдауна, что грозит временной остановкой работы министерств, ответственных за движение транспорта и социальную помощь в стране. О грядущей приостановке работы правительства также сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он заявил об угрозе «вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии».

Республиканцы в Палате представителей ранее предупреждали о приостановке работы федерального правительства на фоне отсутствия решения о продолжении его финансирования.