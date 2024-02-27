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17:31, 27 февраля 2024Мир

В МИД пообещали поднять тему применения Украиной химического оружия

Захарова: Россия поднимет тему применения Украиной химического оружия

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия поднимет тему применения Украиной аналога химического оружия BZ при обсуждении в международных организациях. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тема преступлений с применением украинскими спецслужбами аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ станет сюжетом обсуждения на площадках международных организаций», — пообещала дипломат.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ФСБ предотвратила теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества. Силовики задержали троих граждан Украины. Изъятые у них препараты разрабатывались в США, они применяются для создания химического оружия массового поражения.

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      Виктория Кондратьева
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