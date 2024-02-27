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18:48, 27 февраля 2024Ценности

В сети раскритиковали звезду сериала «Ход королевы» за пропаганду худобы

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

В сети раскритиковали звезду сериала «Ход королевы» Ани Тейлор-Джой за пропаганду худобы. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Известно, что 27-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она предстала в корсете. На фото видно, что талия модели выглядит чересчур тонкой.

Поклонники не оценили внешний вид Тейлор-Джой и возмутились ее образом в комментариях под постом. «Можно мы не будем нормализировать голодание?», «Выглядит болезненно и неудобно», «Нечем гордиться, только подавать плохой пример молодым девушкам», «Это совсем нездоровый вид для женщин», — высказались они.

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По словам британской журналистки Танит Кэри, данный образ может быть опасен для юных впечатлительных девушек. «Зачем публиковать фотографию без головы, акцентируя внимание на опасно зауженной талии? Такие корсеты побуждают молодых женщин наказывать свое тело за несоответствие нереалистичным идеалам», — заключила редактор.

Ранее в феврале внешность 74-летней Веры Вонг смутила поклонников. Модельер посетила мероприятие в белом платье длины макси с капюшоном и глубоким V-образным декольте.

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      Екатерина Ештокина
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