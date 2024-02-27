Вице-премьер Канады ушла от ответа на вопрос об отправке войск на Украину

Вице-премьер Канады Фриланд не ответила на вопрос об отправке войск на Украину

Вице-премьер Канады Христя Фриланд не ответила на вопрос об возможной отправке канадских войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик ушла от ответа на вопрос о готовности Канады отправить своих военных, заявив, что Оттава предоставляет обучение и помощь Киеву.

Ранее на прошедшей в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину. По его словам, консенсус по отправке сухопутных войск официально пока не достигнут, но ничего не может быть исключено.

При этом глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины, но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Он объяснил, что ими могут быть киберугрозы, разминирование и производство оружия.