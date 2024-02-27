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16:30, 27 февраля 2024Забота о себе

Врач рассказала о неочевидной причине болезней сердца

Стоматолог Мартынова: кариес может стать причиной развития болезней сердца

Фото: Galina Kondratenko / Unsplash

Кариес может спровоцировать разнообразные проблемы со здоровьем и даже стать причиной развития заболеваний сердца. Об этой неочевидной угрозе здоровью предупредила стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова в беседе с «Газетой.ru».

Врач рассказала, что главными возбудителями кариеса являются стрептококки. По ее словам, они разрушают ткани зуба, создавая в ротовой полости хронические очаги инфекции. Из-за этого снижается местный иммунитет, а бактериям становится проще попасть в организм, объяснила она. «При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца и суставов», — предупредила Мартынова.

Помимо этого, стрептококки провоцируют ангины и отиты, поэтому, если кариес не лечить, человек будет чаще болеть респираторными заболеваниями. Еще одним последствием кариеса Мартынова назвала проблемы с желудком и печенью. Она объяснила, что это происходит из-за того, что при разрушении зубов человек начинает хуже пережевывать пищу.

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Ранее стоматолог-хирург, имплантолог, профессор Арам Давидян предупредил, что вода с высоким содержанием фтора провоцирует заболевания ротовой полости. По его словам, этот микроэлемент снижает риск развития кариеса, однако его переизбыток в организме может вызвать флюороз — заболевание, при котором на эмали появляются коричневые пятна.

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      Екатерина Улитина
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