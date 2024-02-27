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19:14, 27 февраля 2024Из жизни

Юноша украл кобылу и попытался спрятать ее в квартире на третьем этаже

В Польше юноша украл лошадь и попытался спрятать ее в квартире на третьем этаже

Фото: Joshua Gaunt / Unsplash

Житель города Вейхерово, Польша, украл лошадь и попытался спрятать ее у себя в квартире на третьем этаже. Об этом сообщает Notes From Poland.

19-летний юноша увел кобылу стоимостью 15 тысяч злотых (346 тысяч рублей) у местного конюха. После этого он завел лошадь в жилой дом и повел вверх по лестнице, однако был замечен прохожим. Он остановил юношу и сразу сообщил о произошедшем в полицию.

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Преступник скрылся, а прохожий удерживал кобылу до прибытия правоохранителей. Спустя некоторое время юноша вернулся на место происшествия и был арестован.

Один из местных жителей назвал преступника «проблемным» и заявил, что ранее он уже пытался украсть лошадь из конюшни. Если юношу признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что житель Индии попытался заставить возлюбленную выйти за него замуж и похитил ее сына. Мужчина заявил, что расправился бы с мальчиком, если бы женщина отказалась стать его женой.

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