Юноша украл кобылу и попытался спрятать ее в квартире на третьем этаже

В Польше юноша украл лошадь и попытался спрятать ее в квартире на третьем этаже

Житель города Вейхерово, Польша, украл лошадь и попытался спрятать ее у себя в квартире на третьем этаже. Об этом сообщает Notes From Poland.

19-летний юноша увел кобылу стоимостью 15 тысяч злотых (346 тысяч рублей) у местного конюха. После этого он завел лошадь в жилой дом и повел вверх по лестнице, однако был замечен прохожим. Он остановил юношу и сразу сообщил о произошедшем в полицию.

Преступник скрылся, а прохожий удерживал кобылу до прибытия правоохранителей. Спустя некоторое время юноша вернулся на место происшествия и был арестован.

Один из местных жителей назвал преступника «проблемным» и заявил, что ранее он уже пытался украсть лошадь из конюшни. Если юношу признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

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