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20:25, 28 февраля 2024Культура

Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина

Донцова заявила об «огромной ошибке» выступившего против СВО Акунина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Писательница Дарья Донцова заявила, что ее коллега Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) совершил «огромную ошибку», выступив против специальной военной операции (СВО). Об этом она сказала в интервью RTVI.

Донцова отметила, что не определяет политику издательств, отвечая на вопрос о том, является ли правильным то, что писатель был включен в реестр иноагентов, а продажу его книг приостановили. «Я не знаю, какие мотивы у него в душе. Но, очевидно, мы с ним находимся на разных полюсах», — сказала она.

Автор книг подчеркнула, что если человек родился в России, то этого факта «не может изменить ничто». «Я не знаю, почему Акунин так поступил. Единственное, что я понимаю, что он совершил огромную ошибку. Потому что в этой стране его любили, в этой стране у него были его читатели, и в первую очередь он, наверное, обидел своих читателей, так же как одна наша эстрадная певица очень обидела своих поклонников, обозвав их всякими разными словами», — добавила она.

В начале февраля сообщалось, что Бориса Акунина объявили в международный розыск.

18 декабря Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов, а 12 декабря Минюст Росиии признал его иностранным агентом.

Согласно данным Минюста, Акунин выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ВС РФ, а также участвовал в сборах средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

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