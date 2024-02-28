Момент уничтожения под Авдеевкой американского танка M1 Abrams попал на видео

RusVesna показала момент уничтожения американского танка Abrams под Авдеевкой

В сети появилось видео с моментом уничтожения под Авдеевкой американского танка M1 Abrams. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На снятом с разведывательного дрона ролике видно, как в движущуюся бронемашину попадает беспилотник-камикадзе, после чего танк практически скрывается в дыму. Спустя пару секунд из «Абрамса» вырывается столб пламени, свидетельствующий об уничтожении боекомплекта.

Утром 28 февраля стало известно, что первый Abrams в зоне СВО был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Этот беспилотник способен устоять перед воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на авдеевском направлении. Депутат Госдумы Андрей Картаполов счел, что уничтожение танка демонстрирует его заурядность.