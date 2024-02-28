Названы лучшие упражнения на каждый день без вреда для организма

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения на каждый день без вреда для организма. Ее слова приводит Men Today.

В числе первых эксперт рекомендовала ходьбу и отжимания. Следующими стали разрывы. Для выполнения упражнения нужно встать ровно, взять в руки резинку, вытянуть руки перед собой на уровне плеч, а локти немного развернуть наружу. Затем необходимо свести лопатки и развести руки, чтобы растянуть резинку.

Также полезным станет ягодичный мост. Для его выполнения нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях, а гантель положить на живот. Далее необходимо поднять таз, так чтобы тело образовало одну линию, и снова опуститься на пол. Последним упражнением была названа боковая планка.

Ранее журнал «OK!» раскрыл минимальный набор инвентаря для домашнего спортзала. Было предложено обзавестись ковриком для фитнеса, который необходим как для силовых тренировок, так и для растяжки, и блоками для йоги. К ним можно добавить два вида гантелей, полегче и потяжелее, и утяжелители для ног.