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00:30, 28 февраля 2024Наука и техника

Поврежденный марсианский вертолет показали на прощальном фото

У первого марсианского вертолета Ingenuity отломилась лопасть

Фото: NASA / JPL / Caltech / Reuters

У марсианского вертолета Ingenuity отломилась лопасть. Поврежденный летательный аппарат НАСА показало на прощальном фото. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Снимок сделан камерой SuperCam ровера Perseverance, который в настоящее время удаляется от поврежденного вертолета, сидящего на поверхности Марса, и, вероятно, больше никогда не окажется рядом с ним. Как показал дополнительный анализ фотографии, отломившаяся лопасть лежит примерно в 15 метрах от Ingenuity.

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В январе руководитель группы Ingenuity Лаборатории реактивного движения НАСА Тедди Цанетос заявил, что новые вертолеты на Марсе станут дальнейшим развитием летательного аппарата Ingenuity и будут преодолевать гораздо большие расстояния.

В том же месяце в НАСА заявили, что работа первого в истории вертолета Ingenuity на Марсе завершена.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пройдя за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов.

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      Иван Потапов
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