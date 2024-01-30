Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:59, 31 января 2024Наука и техника

В НАСА рассказали о новых вертолетах для Марса

НАСА: новые вертолеты на Марсе будут быстрее летать и переносить больше грузов

Фото: NASA / JPL-Caltech / Handout / Reuters

Новые вертолеты на Марсе станут дальнейшим развитием летательного аппарата Ingenuity и будут преодолевать гораздо большие расстояния. Об этом обозревателю ArsTechnica Эрику Бергеру рассказал руководитель группы Ingenuity Лаборатории реактивного движения НАСА Тедди Цанетос.

По его словам, у нового поколения вертолетов будут увеличены длина несущего винта (с 1,2 до 1,4 метра), грузоподъемность и дальность полета. «Роторы на Ingenuity вращались быстро, их кончики двигались со скоростью 0,65 Маха, или 65 процентов скорости звука на поверхности Марса. Следующее поколение будет развивать скорость до 0,95 Маха», — пишет автор.

Цанетос добавил, что на Ingenuity был установлен микропроцессор Qualcomm Snapdragon 801. «Процессор Ingenuity в сто раз мощнее, чем все вместе взятое, что Лаборатория реактивного движения отправила в глубокий космос», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021

Ранее в НАСА заявили, что работа первого в истории вертолета Ingenuity на Марсе завершена.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пройдя за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов. Технологии Ingenuity планируется использовать для первой в истории человечества доставки грунта с Марса на Землю.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной

      В США назвали Тейлор Свифт «секретной козырной картой» Байдена

      Летевший на Кубу российский самолет внезапно сел в Санкт-Петербурге

      12-летнего мальчика с уровнем интеллекта Эйнштейна приняли клуб самых умных

      Улицкую лишили звания почетного профессора летом 2023 года

      В России озвучили требование к Западу после экспертизы крушения Ил-76

      В Польше заявили о необходимости революции на Украине

      Организатора московского фестиваля «Будущее» арестовали по делу об изнасиловании

      Германия пообещала обучить еще десять тысяч солдат ВСУ

      В НАСА рассказали о новых вертолетах для Марса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше