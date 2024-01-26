НАСА завершило работу первого в истории марсианского вертолета

НАСА: работа вертолета Ingenuity на Марсе завершена

Работа первого в истории вертолета Ingenuity на Марсе завершена, заявили в НАСА. Об этом сообщает SpaceNews.

Прекращение работы связано с повреждением конца минимум одной из лопастей несущего винта вертолета, полученным 18 января. Тогда же на некоторое время была прервана связь с вертолетом и марсоходом Perseverance.

В НАСА допускают, что повреждение вертолета связано с его ударом о поверхность планеты. По оценке руководителя проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения НАСА Тедди Цанетоса, примерно четверть конструкции лопастей несущего винта потеряно, что делает невозможным полет Ingenuity. «Произошел ли удар лопасти, который привел к потере связи, или произошла потеря связи и отключение электроэнергии, которое затем привело к удару лопасти, мы никогда не узнаем», — сказал специалист.

В НАСА надеются установить причину возникновения повреждений, изучив соответствующие фотографии.

На поверхность Красной планеты марсоход Perseverance высадился в феврале 2021 года.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пройдя за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов. Технологии Ingenuity планируется использовать для первой в истории человечества доставки грунта с Марса на Землю.