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16:04, 20 января 2024Наука и техника

Марсианский вертолет НАСА потерял связь с Землей

НАСА: марсианский вертолет Ingenuity потерял связь с Землей после 72-го полета

Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters

Марсианский вертолет Ingenuity потерял связь с марсоходом Perseverance, который выполняет функции ретранслятора между вертолетом и Землей. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Данные, которые Ingenuity отправил на марсоход в ходе полета, указывают на то, что вертолет успешно поднялся на высоту в 12 метров.

«Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась досрочно, до приземления. Команда Ingenuity анализирует имеющиеся данные и рассматривает дальнейшие шаги по восстановлению связи с вертолетом», — говорится в сообщении.

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Ingenuity, который доставили на Марс на борту ровера Perseverance, совершил первый полет в 19 апреля 2021 года. 1,8-килограммовый аппарат оснащен солнечной панелью для зарядки аккумуляторов. Батарей хватает на один полет длительностью в 90 секунд в течение марсианского дня.

В апреле 2023 года издание SpaceNews писало, что Китай может включить вертолет в миссию по сбору и доставке на Землю образцов марсианского грунта «Тяньвэнь-3». В рамках миссии планируют собрать и доставить на Землю 500 граммов марсианского грунта.

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      Даниил Иринин
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