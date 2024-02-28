Романцев заступился за Захаряна

Олег Романцев заступился за Арсена Захаряна из-за критики в СМИ

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев заступился за полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, россиянин продолжает адаптироваться к новой команде и не заслуживает критики, которой его удостаивают СМИ. « "Ничего не показал", "ничем не запомнился", "был незаметен", "час без ударов" — ну и что? Дайте же наконец ему встать на ноги, поддержите — ведь он же все это читает!» — призвал Романцев.

19 февраля пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об игре Захаряна. Он отметил, что результаты хавбека улучшаются каждый день, и клуб им доволен.

В нынешнем сезоне Захарян в составе «Реал Сосьедад» провел 29 матчей во всех турнирах. Он отметился одной голевой передачей, не забив ни одного гола.