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21:12, 28 февраля 2024Спорт

Романцев заступился за Захаряна

Олег Романцев заступился за Арсена Захаряна из-за критики в СМИ

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев заступился за полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, россиянин продолжает адаптироваться к новой команде и не заслуживает критики, которой его удостаивают СМИ. « "Ничего не показал", "ничем не запомнился", "был незаметен", "час без ударов" — ну и что? Дайте же наконец ему встать на ноги, поддержите — ведь он же все это читает!» — призвал Романцев.

19 февраля пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об игре Захаряна. Он отметил, что результаты хавбека улучшаются каждый день, и клуб им доволен.

В нынешнем сезоне Захарян в составе «Реал Сосьедад» провел 29 матчей во всех турнирах. Он отметился одной голевой передачей, не забив ни одного гола.

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      Алексей Гусев
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