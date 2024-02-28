Россия купила нефтепродукты у Эквадора

Россия в 2023 году закупила у Эквадора нефтепродукты впервые за четыре года

В 2023 году Россия осуществила первую за четыре года закупку нефтепродуктов у Эквадора. Об этом со ссылкой на данные эквадорской статистики пишет РИА Новости.

Речь идет о мазуте, который используется для корабельных двигателей. Всего в РФ было поставлено 1,6 тысячи тонн топлива из Эквадора на сумму 335 тысяч долларов. Последние подобные закупки датируются 2019 годом — тогда было закуплено 700 тонн нефтепродуктов на 287 тысяч долларов.

При этом Россия остается одним из крупнейших экспортеров топлива. За прошлый год объем поставок в Турцию составил 11,5 миллиарда долларов, в Бразилию — 5 миллиардов долларов, в Евросоюз — около 3,4 миллиарда долларов. Суммарный объем поставок нефтепродуктов из Эквадора на мировой рынок оценивается в 1,1 миллиарда долларов (2,7 миллиона тонн).

Ранее стало известно, что правительство России с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина. Также кабмин принял решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16 процентов.

По словам эксперта Финансового университета при Правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, подобные ограничения необходимы во избежание роста цен на бензин. «Это попытка предотвратить возникновение дефицита, а не погасить, как это было в предыдущий раз осенью», — сказал он.