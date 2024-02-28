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15:27, 28 февраля 2024Экономика

Россия купила нефтепродукты у Эквадора

Россия в 2023 году закупила у Эквадора нефтепродукты впервые за четыре года

Фото: Santiago Arcos / Reuters

В 2023 году Россия осуществила первую за четыре года закупку нефтепродуктов у Эквадора. Об этом со ссылкой на данные эквадорской статистики пишет РИА Новости.

Речь идет о мазуте, который используется для корабельных двигателей. Всего в РФ было поставлено 1,6 тысячи тонн топлива из Эквадора на сумму 335 тысяч долларов. Последние подобные закупки датируются 2019 годом — тогда было закуплено 700 тонн нефтепродуктов на 287 тысяч долларов.

При этом Россия остается одним из крупнейших экспортеров топлива. За прошлый год объем поставок в Турцию составил 11,5 миллиарда долларов, в Бразилию — 5 миллиардов долларов, в Евросоюз — около 3,4 миллиарда долларов. Суммарный объем поставок нефтепродуктов из Эквадора на мировой рынок оценивается в 1,1 миллиарда долларов (2,7 миллиона тонн).

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По словам эксперта Финансового университета при Правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, подобные ограничения необходимы во избежание роста цен на бензин. «Это попытка предотвратить возникновение дефицита, а не погасить, как это было в предыдущий раз осенью», — сказал он.

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