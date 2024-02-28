Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 28 февраля 2024Мир

США высказались об отправке американских солдат на Украину

Госдеп: США не станут отправлять американских военных на Украину

Фото: Robert Linder / Unsplash

США не станут отправлять американских солдат на Украину. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что американских военных "на земле" не будет», — напомнил Миллер. Он подчеркнул, что главы других стран будут сами принимать решение по этому вопросу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил ввод немецкий войск на Украину. Он отметил, что никто не хочет, чтобы украинский конфликт перерос в войну России и НАТО.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможную отправку западных солдат на Украину. Однако подобная идея подверглась широкой критике. Так, против инициативы высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Фитнес-тренер назвал эффективные упражнения для красивых икр

      США высказались об отправке американских солдат на Украину

      Стало известно о знакомстве депутата Госдумы с главкомом ВСУ Сырским

      В США не смогли казнить самого странного маньяка

      На Украине назвали размер запрошенной помощи от Запада

      Премьер Франции уточнил детали возможной отправки французских солдат на Украину

      В Приднестровье объяснили призыв о помощи к России накануне послания Путина

      Самая сексуальная в мире волейболистка пришла в бар в откровенном образе

      В Приднестровье прокомментировали слухи о просьбе войти в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше