США высказались об отправке американских солдат на Украину

Госдеп: США не станут отправлять американских военных на Украину

США не станут отправлять американских солдат на Украину. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что американских военных "на земле" не будет», — напомнил Миллер. Он подчеркнул, что главы других стран будут сами принимать решение по этому вопросу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил ввод немецкий войск на Украину. Он отметил, что никто не хочет, чтобы украинский конфликт перерос в войну России и НАТО.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможную отправку западных солдат на Украину. Однако подобная идея подверглась широкой критике. Так, против инициативы высказались Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны.