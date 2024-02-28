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12:42, 28 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Украины изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры

Представитель РПЦ Легойда: Киев хочет изъять мощи из Киево-Печерской лавры

Фото: РИА Новости

На Украине хотят изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель Русской православной церкви (РПЦ), глава Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Владимир Легойда.

Ему стало известно, что изъятию для «взятия на учет» могут быть подвергнуты мощи преподобных Печерских из Ближних пещер. Такие действия со стороны украинских властей представитель РПЦ назвал беспредельным цинизмом и откровенной манипуляцией, которые уже «стали привычными». Как отметил Легойда, все это вписывается в план Киева по запрету Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

Ранее на Украине предложили обменять на пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Его прах был захоронен у северной стены Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры.

На идею вернуть прах Столыпина с возвращением бойцов ВСУ отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал данное предложение кощунственным, добавив, что согласиться на такое невозможно. Политик также напомнил, что премьер-министр Российской империи был захоронен в Киеве, как он сам и завещал.

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      Екатерина Грищенко
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