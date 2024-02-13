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08:01, 13 февраля 2024Россия

Володин отреагировал на идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

Володин назвал кощунственной идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Идея обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) является кощунственной, а согласиться на подобное — невозможно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик рассказал, что на Столыпина за его жизнь было совершено 11 покушений. Великий реформатор, как он сам и завещал, был похоронен в Киеве — там, где на него было совершено удачное покушение. На решение Столыпина о месте его захоронения не покушались во времена советской власти, а также в 1990-2000-ые годы, когда на Украине сменилось большое число руководителей, напомнил Володин.

«Но для нацистов, захвативших власть в Киеве, уважение к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, память о них ничего не значат. Когда мы говорим, что одна из целей СВО — денацификация, борьба с нацизмом, многие теперь поймут, о ком идет речь», — написал политик.

Спикер Госдумы предположил, что в дальнейшем власти Украины могут начать обменивать прах дедов и прадедов. В связи с этим Володин указал на принципиальное значение такой цели спецоперации, как денацификация Украины, напомнив, что в республике уже запретили русский язык, переписали историю и разграбили и захватили Киево-Печерскую лавру.

Идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ озвучил директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко 11 февраля. В Госдуме назвали это заявление кощунственной иронией.

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      Анастасия Шейкина
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