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23:51, 28 февраля 2024Спорт

Украинец забил первый гол за «Челси» в 2024 году

Украинец Мудрик забил первый гол за «Челси» в 2024 году

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик забил первый гол за английский клуб в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний вингер отличился на 37-й минуте матча против «Лидса». Игра 1/8 финала Кубка Англии проходит в Лондоне, на момент публикации новости синие ведут со счетом 2:1. Помимо Мудрика, у «Челси» гол на счету Николаса Джексона.

20 февраля стало известно, что Мудрик может покинуть «Челси» летом. Уточнялось, что в лондонском клубе захотели избавиться от украинца из-за его неподобающего поведения. Кроме того, в команде сочли, что полузащитник не оправдал ожиданий.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. Гол в ворота Лидса стал для него пятым в нынешнем сезоне.

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      Алексей Гусев
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