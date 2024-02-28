Украинец забил первый гол за «Челси» в 2024 году

Украинец Мудрик забил первый гол за «Челси» в 2024 году

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик забил первый гол за английский клуб в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний вингер отличился на 37-й минуте матча против «Лидса». Игра 1/8 финала Кубка Англии проходит в Лондоне, на момент публикации новости синие ведут со счетом 2:1. Помимо Мудрика, у «Челси» гол на счету Николаса Джексона.

20 февраля стало известно, что Мудрик может покинуть «Челси» летом. Уточнялось, что в лондонском клубе захотели избавиться от украинца из-за его неподобающего поведения. Кроме того, в команде сочли, что полузащитник не оправдал ожиданий.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. Гол в ворота Лидса стал для него пятым в нынешнем сезоне.