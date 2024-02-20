В «Челси» захотели избавиться от украинского футболиста

В «Челси» захотели избавиться от Мудрика из-за неподобающего поведения украинца

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может покинуть «Челси» летом. Об этом стало известно Give me Sport.

По информации источника, в лондонском клубе захотели избавиться от Мудрика из-за его неподобающего поведения. Кроме того, в команде сочли, что полузащитник не оправдал ожиданий.

Мудрик неоднократно подвергался критике за свое поведение. Фанаты затравили украинца из-за возможной связи с российской моделью Виолеттой Грачевой. Его также обвиняли в унижении пожилого мужчины в спортзале и расизме.

Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.