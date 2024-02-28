В Федерации спортивной борьбы России описали взаимоотношения с американцами

В Федерации спортивной борьбы России рассказали о теплом общении с американцами

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили описал взаимоотношения с американскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, стороны очень тепло общаются. «И они побеждали наших лучших борцов, и наши ребята выигрывали у своих знаменитых коллег. Это приводило к росту престижа, привлекательности и популярности нашего вида спорта», — заявил Мамиашвили.

Функционер также рассказал о дружбе двукратного олимпийского чемпиона россиянина Абдулрашида Садулаева с американцем-победителем ОИ Кайлом Снайдером. «Он не раз прилетал в гости к Садулаеву в Дагестан, и они путешествовали по горам. Вот такие человеческие отношения сложились между ними», — рассказал Мамиашвили.

4 апреля 2023 года исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Отмечалось, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.