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18:27, 28 февраля 2024Спорт

В Федерации спортивной борьбы России описали взаимоотношения с американцами

В Федерации спортивной борьбы России рассказали о теплом общении с американцами
Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили описал взаимоотношения с американскими спортсменами. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, стороны очень тепло общаются. «И они побеждали наших лучших борцов, и наши ребята выигрывали у своих знаменитых коллег. Это приводило к росту престижа, привлекательности и популярности нашего вида спорта», — заявил Мамиашвили.

Функционер также рассказал о дружбе двукратного олимпийского чемпиона россиянина Абдулрашида Садулаева с американцем-победителем ОИ Кайлом Снайдером. «Он не раз прилетал в гости к Садулаеву в Дагестан, и они путешествовали по горам. Вот такие человеческие отношения сложились между ними», — рассказал Мамиашвили.

4 апреля 2023 года исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Отмечалось, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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      Алексей Гусев
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