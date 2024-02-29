Власти Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

Daily Express: власти Британии начали подготовку к смерти короля Карла III

Стало известно кодовое название операции, которая будет проведена в Великобритании в случае смерти короля Карла III. Об этом сообщает издание Daily Express.

План мероприятий называется «Мост Менай». Издание Independent утверждает, что власти страны начали подготовку к его реализации еще в сентябре 2022 года, вскоре после смерти королевы Елизаветы II.

Первыми о смерти Карла III узнают премьер-министр Великобритании и некоторые члены правительства. Затем о случившемся сообщат в эфире телерадиокомпании «Би-би-си». После этого новость распространят и другие СМИ.

Престол немедленно перейдет к старшему сыну Карла III — принцу Уильяму. Ожидается, что его супруга Кейт Миддлтон получит титул королевы-консорта.

После объявления о смерти Карла III принц Уильям обратится к нации уже в качестве нового монарха. В стране будет объявлен траур.

Ранее сообщалось, что Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось. Это связывают с онкологическим заболеванием, обнаруженным у короля в начале февраля.